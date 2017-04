Estudante Bruno Borges relatou a amigo experiência espiritual antes de desaparecer em Rio Branco

Da redação ac24horas - 17/04/2017 06:59:35

O estudante Bruno Borges conversou com um amigo sobre uma experiência de projeciologia (quando o espírito sai do corpo) que teve antes de desaparecer em Rio Branco no dia 27 de março. “Eu saí do corpo. Fazia tempo que não saia do corpo de uma maneira tão real”, disse ele ao amigo, segundo áudio divulgado neste domingo, 16, pelo Fantástico.

A polícia comunicou o desaparecimento à policia internacional acreditando que o rapaz possa ter viajado ao exterior.

Bruno lia muito –algo em torno de quinze livros por mês. Em parte, utilizou a escrita Heiki para codificar sua obra. Os símbolos escritos do Reiki são Cho Ku Rei, Sei He Ki e o Hon Sha Ze Sho Nen. Uma avaliadora mostrada pelo Fantástico observou alguns erros na escrita.

De acordo com a reportagem, Bruno teve um amigo imaginário na infância –o Tomate –e a família o levou para um médico que disse ser normal uma criança adotar um amigo assim. Outro médico, José Medeiros, é fundador de vários centros espíritas em Rio Branco e foi procurado por Bruno. Para o médico, o rapaz não apresentou em momento nenhum algum sinal de transtorno mental.

Segundo se apurou, Bruno ficou em seu quarto de 1º a 25 de março escrevendo textos codificados nas paredes, piso e teto. Um amigo com quem Bruno conversava disse que a obra de Bruno busca responder três questões: quem sou eu? Qual sentido da vida? Há um Deus?.

Veja o vídeo com a reportagem sobre Bruno: