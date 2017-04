Deputado Flaviano Melo defende ações do Governo Temer em Brasília

Da redação ac24horas - 17/04/2017 14:12:00

O deputado Flaviano Melo(PMDB)ressaltou ,esta segunda-feira,17,em Brasília, as ações do Governo Federal. Ao frisar que a repatriação de quase R$ 170 bilhões deu um fôlego apreciável á economia nacional, Flaviano disse que a manutenção e aumento do benefício do Bolsa Família melhorou a vida milhões de brasileiros que viviam na extrema pobreza. E afirmou também que a implementação de uma política de fortalecimento á empresa privada possibilitou a criação em fevereiro de 35 mil empregos com carteira assinada, “criando um alento para milhões de desempregados”.

O parlamentar acrescentou que a lei que limita os gastos públicos, a fim de retomar o desenvolvimento, foi aprovada em tempo recorde, graças a um dialogo permanente com o Congresso Nacional. ”Criadas as condições para a criações de empregos, a queda da inflação e a baixa de juros vieram logo a seguir”. E lembrou que foi retomada a confiança tanto do investidor estrangeiro quanto do empresariado nacional ,”um dado imprescindível para qualquer economia saudável”. O deputado reforçou que a liberação de R$ 35 bilhões do FGTS veio em boa hora para 35 milhões de trabalhadores e a injeção de R$ 75 bilhões para construção de 600 mil habitações do Minha Casa Minha Vida ,”vai reacender a construção civil”.

Reformas

Para Flaviano o empenho do Governo Temer na aprovação das reformas políticas, trabalhistas e previdenciária vai garantir desenvolvimento sustentável e progresso social.”Afinal, para superar a herança perversa deixada pelo PT,é preciso determinação política , muita competência administrativa”. O deputado acreano reforçou que os avanços estão sendo feitos em todas as frentes.”A transformação é inegável e o Brasil está saindo da recessão .Uma realidade bem diferente pra quem assumiu um país falido….”.E concluiu dizendo que o PMDB está trazendo de volta “a segurança jurídica, o equilíbrio financeiro e o bem estar que a sociedade deseja”.