Defensoria Pública firma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos do Acre

Da redação ac24horas - 17/04/2017 13:57:16

A defensora geral, Roberta Caminha Melo, a subdefensora, Simone Santiago e o defensor, Celso Araújo, receberam na manhã desta segunda-feira (17), o secretário de direitos humanos, Nilson Mourão, para uma reunião na sede da Defensoria Pública do Acre (DPEAC)

Segundo a defensora geral, Roberta Caminha Melo, a reunião teve a finalidade de estreitar as relações entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Direitos Humanos, além de firmar parcerias entre as instituições para projetos que serão desenvolvidos no decorrer deste ano.

Os defensores públicos destacam que a instituição faz um trabalho para aproximar cada vez mais a Defensoria Pública de quem mais precisa de assistência jurídica gratuita e auxilio para mediar problemas junto a órgãos públicos do Estado e da iniciativa privada.