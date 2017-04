Contas vencidas na sexta-feira, podem ser pagas hoje sem multa

Da redação ac24horas - 17/04/2017 10:20:42

As contas cujos prazos para pagamento venceram na última sexta, dia 14, podem ser pagas nesta segunda-feira, dia 17, sem juros ou multa. Na sexta, feriado nacional, as instituições bancarias não abriram para atendimento ao público, o que impactou diretamente na quitação das dívidas.

O mesmo ocorrerá no feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril. Nessa data, as contas poderão ser pagas no dia 24. A Federação dos Bancos explica que normalmente os tributos já estão com data ajustada pelo calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Nesse meio tempo, a população poderá usar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes.