Concurso da Policia Civil do Acre registra mais de 19 mil inscritos

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 17/04/2017 14:18:32

Até o momento o concurso da Polícia Civil do Acre teve 19.851 inscritos. Porém, menos da metade das pessoas que se inscreveram efetuaram o pagamento.

O Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio Executivo), responsável pelo certame, informou em sua página que o boleto para pagamento do valor da inscrição ficará disponível somente até às 15h desta segunda-feira, 17, último dia de inscrição, conforme o edital do concurso.

O Ibade alerta ainda que conforme o edital do concurso, o candidato com isenção parcial deferida deverá pagar os 50% restantes do valor da inscrição, imprimindo o boleto para pagamento, que estará disponível no site também até esta segunda-feira. Após essa data qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.

O concurso é destinado a selecionar 250 profissionais para a Secretaria de Estado de Polícia Civil.