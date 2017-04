Com dois gols de Neto, Atlético vence Humaitá e divide liderança

Jairo Barbosa - 17/04/2017 07:12:09

Com um gol em cada tempo, o Atlético Acreano superou o Humaitá na tarde do último domingo (16), no Florestão, em Rio Branco.

A partida valeu pelo fechamento da 1ª rodada do returno do estadual de futebol. O atacante Neto, em tarde inspirada, marcou duas vezes e colocou o Galo na liderança ao lado do Rio Branco FC, com tres pontos cada um.

O Atlético volta a campo na próxima 4ª feira, na Arena da Floresta, quando encara o Plácido de Castro.