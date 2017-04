Saúde: Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

A meta é vacinar 54,2 milhões de pessoas em todo o país. Este ano, a novidade da campanha é a inclusão dos professores da rede pública e privada no público alvo, com direito a receber a imunização gratuitamente no SUS.