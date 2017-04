Câmara de Vereadores publica Resolução com os nomes da CPI dos transportes públicos em Rio Branco

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 17/04/2017 08:44:32

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB), finalmente publicou a composição da Comissão Especial de Inquérito para investigar as supostas irregularidades nos Termos Aditivos de Renovação da contratação das empresas de transportes público municipal. Por força de uma decisão judicial, saiu N. Lima (DEM) e entrou Emerson Jarude (PSL) na suplência. O controle da investigação continua com a base de sustentação do prefeito.

A Resolução Legislativa Nº 23 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), com data de 12 de abril, mas publicada somente nesta segunda-feira (17). A Mesa Diretora somente nomeou o vereador Jarude para cumprir a decisão judicial no Autos do Processo nº 0702837-87 2017.8.01.0001.

Apesar de agora ter direito a participar de todos os atos da comissão, Jarude não tem diretiro a voto, sendo apenas suplente. A presidência continua com Railson Correia (PTN) e a vicepresidência com o petista Jakson Ramos. Estes dois cargos definem os rumos da investigação.

De qualquer forma, com o voto de mais um membro da comissão, no caso o comunista Eduardo Farias, a base de sustentação do prefeito tem como conduzir as instigações na direção que lhes convier.

Ao vereador Roberto Duarte (PMDB) somente caberá fazer barulho nas indicações da coleta de dados, como depoimentos e requerimentos, mas estes precisam ser aprovados para serem implementados. Com a maioria na mão do governo, dificilmente acontecerá algo contrário aos interesses do prefeito de Rio Branco.

Aos Vereadores Emerson Jarude (PSL) e Artêmio Costa (PSB), como membros suplentes, somente restará assistir e participar dos atos, com direito a se manifestar, mas sem direito a voto.