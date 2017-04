Armas de brinquedo são cada vez mais usadas em assaltos no Acre

Da redação ac24horas 17/04/2017 07:08:26

São cada vez mais comuns os casos envolvendo ações de bandidos com armas de brinquedo no Acre. Um levantamento utilizando o noticiário envolvendo esses casos mostra que em 2017 até agora são seis armas falsas apreendidas pela policia em Rio Branco, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Senador Guiomard.

A última apreensão ocorreu neste domingo, 16, em uma festa realizada por menores na Baixada da Sobral. Os policiais foram acionados para atender ocorrência de perturbação da tranquilidade nas proximidades do terminal rodoviário da Sobral, onde ocorria uma festa. “No local os militares visualizaram uma motocicleta que constava ser produto de roubo. Na revista no interior da residência foi apreendido uma arma de brinquedo, segundo os policiais, os autores assumiram que usaram a arma para roubar a motocicleta e praticarem outros delitos na capital”, segundo boletim da Polícia Militar.

No último dia 12 de abril, um jovem reagiu a um assalto em Cruzeiro do Sul ao perceber que a arma utilizada pelos bandidos era falsa. Mesmo saindo-se vencedor na luta corporal, o que o rapaz fez não é recomendado pelos especialistas em segurança. Em 2014, o ex-vereador Fernando Martins chegou a apresentar projeto proibindo a circulação de armas de brinquedo “com aparência de arma real” em Rio Branco e gerou grande polêmica entre os comerciantes.