Após show com grande público na capital, Whindersson Nunes posta foto e diz: “respeita o Acre, porra!”

Da redação ac24horas - 17/04/2017 14:15:14

Whindersson Nunes, um dos principais comediantes da atualidade no Brasil, ficou tão feliz com a quantidade de gente em seu show, neste domingo, 16, em Rio Branco, no Ginásio do Sesi, que, em sua página no Facebook, postou uma foto do evento e escreveu em caixa alta: “RESPEITA O ACRE PORRRAAAAAA!!”

O comediante diz ter ficado feliz com o carinho das pessoas e elogiou o evento “lotado até a tampa”.

“ISSO AQUI É RIO BRANCO, no ACRE!! RESPEITA O ACRE PORRRAAAAAA!!Lotado até a tampa o Ginásio do Sesi! Obrigado pela recepção, pelo carinho e pelas risadas! Vocês tem um lugar especial na minha vida!”#RespeitaOAcreFelaDaPuta #FoiTopper #Proparoxitona.”

Foto: fanpage de Whindersson Nunes