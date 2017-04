Acidentes diminuem 30% nas rodovias do Acre no feriadão

Da redação ac24horas - 17/04/2017 14:21:03

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Semana Santa 2017 nas rodovias federais do Acre anunciando redução de 30% no número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado.

A Operação Semana Santa teve início na quinta-feira, 13, e se estendeu até as 24h deste domingo, 16, foi marcada por ações educativas e na prevenção de condutas de risco que contribuem para a ocorrência de acidentes graves. Levando-se em conta as ocorrências nas rodovias do Estado de Rondônia, em números absolutos foram registrados neste ano 21 acidentes, 16 feridos e um óbito. Já em 2016, foram registrados 28 acidentes, 27 pessoas feridas e 05 óbitos. Houve uma redução de 80% nos óbitos e de 48% nos feridos.