Treinamento funcional conquista cada vez mais pessoas que buscam uma alternativa para perder peso

Da redação ac24horas - 16/04/2017 11:46:36

Você não precisa mais passar horas intermináveis fazendo musculação para ter um corpo definido. É que garante o proprietário da Academia Hyper Life, Joelson Amorim, que destaca que o treinamento funcional vem conquistando cada vez mais adeptos em Rio Branco. Ele afirma que este tipo de exercício é o método do futuro para as pessoas que não gostam das academias convencionais e precisam perder peso.

“O treinamento funcional, quando se fala em malhação eficaz e nada monótona, é o que pode resolver o problema de quem precisa perder peso, mas não tem disposição para as aulas repetitivas com aparelhos. Trabalhamos para preservar a capacidade de executar os movimentos do dia a dia, que vão desde sentar e levantar, caminhar, agachar, movimento simples dificultados pelo sedentarismo”, diz Joelson Amorim.

Segundo ele, especialistas garantem que a técnica ganhou imensa notoriedade nos últimos anos por ter sido eleita para esculpir o corpo de celebridades como Juliana Paes, Deborah Secco e Jennifer Lopez, bem como para turbinar o desempenho de atletas de alta performance, como jogadores de futebol e de tênis, nadadores e lutadores de MMA (Artes Marciais Mistas, popularizada por Anderson Silva).

Amorim afirma que no treinamento funcional o praticante ganha força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência e agilidade. “Ele tira a pessoa dos movimentos mecânicos e eixos definidos ou isolados, como acontece na musculação. Por isso, virou uma alternativa para quem estava cansado dos exercícios mais tradicionais na academia. É um método que ajuda a prevenir lesões, gera melhorias cardiovasculares, a redução do percentual de gordura, emagrecimento e definição muscular”, enfatiza.

Além de melhorar o condicionamento físico, o treinamento funcional melhora o desempenho sexual e ameniza os efeitos do envelhecimento. “A prática do treinamento funcional tem muito a ver com o histórico de cada praticante. Pessoas que, ao longo da vida, praticaram diversas modalidades esportivas e atividades físicas, certamente se adaptarão melhor a este tipo de treinamento”.

O fato de não ser um praticante de esportes quer dizer que se você nunca entrou numa academia, ou nunca se aventurou em nenhum esporte, não possa realizar essa atividade. Dependendo do nível de condicionamento físico, o indivíduo pode ter o gasto médio de 800 calorias em uma hora de funcional. Correndo durante o mesmo tempo, gasta-se cerca de 700 calorias.

“Além dos movimentos como o peso do corpo, nos utilizamos o LPO (levantamento Olímpico) que além de visar um desenvolvimento mais global, ele ainda irá melhorar fatores como força e potência, fundamentais para os treinos mais intensos. Possuímos uma ampla estrutura , com profissionais qualificados e qualidade em atendimento, aulas com no máximo 12 alunos por hora, objetivando um atendimento de qualidade , buscando os melhores resultados”, finaliza Joelson Amorim.