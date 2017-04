Servidores do hospital de Jordão lamentam a morte de médico

Da redação ac24horas - 16/04/2017 19:21:16

Os servidores do Hospital da Família do município de Jordão, no interior do Acre, estão de luto pela morte do médico Márcio Rogério Camargo, ocorrido na manhã de domingo (16), na cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul.

Os profissionais da unidade de saúde divulgaram nota agradecendo os serviços prestados à comunidade pelo médico durante os sete anos contribuiu para a melhoria da saúde da população de Jordão, que também lamenta o falecimento.

“Ele foi um guerreiro que fez tanto para salvar vidas e que não podemos fazer nada para salvar a sua, não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações. Nossos sinceros pêsames a toda família enlutada”, diz a servidora Roberta.