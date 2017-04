Sem perder no estadual, Rio Branco volta a derrotar o Vasco

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Mateus Nego e Dos Santos, foram os autores dos gols que deram a vitória ao Rio Branco sobre o Vasco na noite deste sábado (15) na abertura da primeira rodada do returno do campeonato acreano.

Depois de segurar a pressão Estrelada no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu para o ataque do único time Invicto na competição até aqui e tomou dois gols, mesmo placar da última partida entre as duas equipes na primeira fase.

A vitória deu a liderança momentânea aí Estrelao que briga pelo título do returno para levar o título estadual de forma direta.

Dois jogos hoje no Florestao

A primeira rodada do returno será completada neste domingo (16) com dois jogos.

15:30- Atlético x Humaitá

17:30- Galvez x Plácido