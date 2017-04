Passagens aéreas de ida e volta para Cruzeiro por R$ 259

Da redação ac24horas - 16/04/2017 18:40:28

A Gol lançou promoção de passagens nos voos de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Quem for viajar nos meses de maio e junho pode comprar os bilhetes por R$ 129,90 ou R$ 259,90 pela ida e volta. Nos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul os valores são os mesmos.

De Rio Branco para Porto Velho (RO) você pode comprar as passagens por R$ 159,80 ou por R$ 319,60 pela ida e volta. Na promoção da LATAM os destaques são as passagens de ida e volta vendidas por R$ 824 e Rio Branco para Brasília. A promoção só vale para compra até às 8 horas de segunda-feira (17/04).

Os preços citados nestes texto não estão com as taxas de embarques incluídas. Para garantir os menores preços você precisa comprar as passagens de ida e volta. As promoções da LATAM eGol são para viagens nos meses de maio e junho.A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (10/04).

FONTE: BLOG TUDO VIAGEM