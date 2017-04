Homem é assassinado a tiros de escopeta no bairro Belo Jardim I

Da redação ac24horas 16/04/2017 10:58:41

Os dias de calmaria parecem ter acabado. Na noite deste sábado (15), um homicídio foi registrado pela polícia no bairro Belo Jardim I, logo após o Bar da Garça. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi ferida a tiros de escopeta e morreu.

Segundo informações repassadas a polícia, o homem saia de um ramal em seu veículo com a esposa grávida como passageiras, quando foi surpreendido por um indivíduo armado com uma escopeta que efetuou os disparos diretamente na vítima, em seguida fugiu tomando rumo ignorado.

Ainda segundo a polícia, o suspeito seria o cunhado com quem teria tido um desentendimento momentos antes do crime, porém, a investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas, só puderam atestar o óbito.

Policiais após a coleta de informações e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) saíram em busca do suspeito, mas, ele não chegou a ser preso.

Tentativa de homicídio

Na mesma noite policiais do terceiro batalhão, atenderam a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Vale do Jacarandá, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Um jovem identificado apenas como “Terry “, foi alvejado por disparos de arma de fogo e encaminhado ao Pronto Socorro em estado considerado preocupante.

O homem estaria na frente de casa quando indivíduos armados passaram atirando. A polícia fez buscas pela área, mas, também, neste caso ninguém chegou a ser preso.