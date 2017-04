Corpo de Albion é velado na capela São Francisco; sepultamento será no São João Batista às 14h

O corpo do policial civil aposentado Albion Gomes é velado na capela São Francisco, na rua Isaura Parente, em Rio Branco. No local, amigos e familiares dão o último adeus a Albion. A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, compareceram ao velório e prestaram suas condolências.

Albion Gomes morreu na madrugada do sábado, 15, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O policial estava em sua casa na Cidade do Povo quando passou mal por volta das 3h da manhã e foi levado à UPA do local, mas já sem vida.

O corpo de Albion será sepultado às 14h deste domingo, 15, no cemitério São João Batista.

Albion era natural de Tarauacá. Exerceu durante 43 anos a função de policial civil do Acre. Em outubro do ano passado, ele passou mais de um mês internado no Pronto Socorro por causa de um infarto. O policial era bastante conhecido no Acre. Durante um assalto a uma lotérica em outubro de 2013, Albion apareceu posicionado como atirador de elite, usando óculos escuros, apontando a arma para os assaltantes. A foto tomou conta das redes sociais e virou “meme”.

Na entrevista que concedeu semana passada ao Bar do Vaz, no ac24horas, Albion estava feliz. Confessou que quando era policial chegou a se vestir de mulher para prender um bandido.

Ele deixa dois filhos: Márcio e Marcelo.