Ainda sobre a delação do fim do mundo

Charlene Carvalho - 16/04/2017 23:38:51

Queria evitar tratar disso. Por Deus que está no céu, como eu queria evitar. Mas não tem como. Não se fala em outra coisa. Não se vê outra coisa. Não se comenta outra coisa. Em um país gigante como nosso, confesso – pode me chamar de romântica tola – ainda tinha esperanças de que a roubalheira, a canalhice e a falta de vergonha na cara não fosse na mesma proporção do nosso tamanho territorial. Mentira. É pior. É maior, muito maior. Isso me desgasta, me deprime, me entristece. Porque cada real dos bilhões roubados, usurpados da nação, são reais a menos na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura…

Imagine, leitor, se esses bilhões todos da sangria da Odebrecht – ainda faltam as outras construtoras – tivessem sido usados no bem comum, no que deveria ser destinado? Seríamos um país próspero, de pessoas prósperas. Não um país afundado em dívidas, desemprego, miséria, violência. Porque esses bilhões aí não saíram dos cofres da empresa do senhor Emílio Odebrecht não! Saíram do seu, do meu, do nosso bolso.

Com todo respeito ao sr. Marcelo Odebrecht, não suporto mais ouvir sua voz. Não aguento mais ele explicar como saqueou o país. Como comprou gente que foi eleita para defender os meus, os seus interesses. E, mais que isso, me causa repulsa o riso e o cinismo do sr. Emílio Odebrecht e de seus mais de 70 diretores que esparramaram a sujeira país a fora ao falar do assunto, como eu converso com minha irmã sobre a feira do mês.

Mas o pior é saber que esse é o caso de apenas uma, apenas uma, construtora em um Brasil de dezenas de Odebrecht. Apesar da repulsa, oro e torço para que nada permaneça encoberto. E que finalmente, finalmente, esse país seja passado a limpo.

Empresária Nazaré Lima aproveita as férias para conhecer uma das belezas dos Estados, o Grand Canyon do Arizona

VOZ DOS PROFETAS

Há mais de 15 anos ouço homens e mulheres de Deus profetizando sobre a nação brasileira. Há uns 15, 16 anos atrás, dois servos de Deus estiveram aqui e do púlpito de uma igreja profetizaram sobre muito do que está acontecendo neste país. Foram chamados de loucos. Algumas pessoas deixaram a igreja diante de tanta heresia. O tempo mostrou que eles não estavam errados. Pelo contrário.

DEUS NUNCA ERRA

Conheço um homem, profeta de Deus, que tenho orgulho de chamar de tio – pela proximidade dos anos e da intimidade na fé – que há mais de 15 anos prega todos os dias sobre juízo e justiça de Deus na nossa geração. Quantas vezes o ouvi dizer que Deus iria restituir todo o dinheiro roubado da nação? Quantas vezes ouvi pessoas duvidarem e debocharem de suas palavras? O tempo provou que a voz que clama no deserto não estava errada. Graças a Deus.

André Smaylle e Luciana Angelim formalizaram o compromisso de noivado. O registro é da equipe nota 10 da Naldo&Adma Fotografias. Esses dois eu recomendo. São competentes e comprometidos com bons resultados

PORQUE TENHO FÉ

Me perdoe, querido leitor, se tenho a tendência de levar os debates sempre para o lado espiritual. Sou assim. Creio assim. Essa é a minha fé. Não gosto de ver o mundo pela perspectiva apenas da razão. Porque sei que só a razão não nos move. A fé me mantém em pé. Sem fé eu já estaria morta. E é a fé que me faz acreditar que depois desta tempestade, desse tsunami de delações e revelações, o Brasil será uma nação melhor. Ainda que eu não veja esse tempo, ele virá. Esse dia chegará.

BANCADA

Hoje pela manhã tem reunião da bancada federal do Acre com prefeitos, secretários de Estado e representantes dos órgãos federais no Estado. Em pauta a liberação de recursos para obras e investimentos. A faca do presidente Temer anda afiada para cortar recursos para obras no Acre.

Aryanny Cadaxo aproveitou o domingo de Páscoa para uma boa reunião em família. Na foto, Aryanny com a mãe, Jocely, que preparou um dos seus já famosos almoços especiais para os amigos em sua residência

NIVER

Marcelo e Rúbia Lima, comemoram ontem, com muita animação e alegria, o segundo aniversário da filha Maressa, na Chácara da Jocum. Maressa é uma menina abençoadora. Daquelas que enchem de alegria qualquer ambiente. É muito bom poder acompanhar seu crescimento.

Ainda sobre a Semana Santa: registro do encontro do senador Jorge Viana com o pastor Daniel Batistela. Na de política. Os dois conversaram sobre fé, o sacrifício de Jesus, renovação do espírito e esperança. Essa é a especialidade do pr. Daniel

FERIADO

Se você achou pouco o feriado da Semana Santa, não se preocupe: sexta-feira é feriado de novo. De quê? Tiradentes. Quem tem bala na agulha e dinheiro no bolso pode aproveitar para passar fora. Ou só para descansar mesmo, que a gente merece, né?

VIVO

O Via Verde Shopping ganhou mais uma loja. Dessa vez da Vivo. Tem serviço especial para clientes premium e possibilidade de você resolver todos os seus problemas com a empresa por lá.

MAIS UMA

Ainda este mês outra franquia, essa muito aguardada, deve abrir sua loja na praça de alimentação do Via Verde Shopping. É Burger King. Os funcionários contratados pela empresa já estão sendo treinados.

Turma boa – só uma pequena parte – de jovens da Igreja Batista do Bosque que não abrem mão de uma reunião periódica para bons papos e confraternização com Tereré. Tem até grupo no Whats para organizar as reuniões. A última foi no Horto. Na próxima eu vou. Sou jovem… É sério, gente.