Rondoniense x Luverdense fazem semi final da Copa Verde na Arena

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

O estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, recebe neste sábado (15), uma das semi finais da Copa Verde.

Rondoniense x Luverdense iniciam a briga por uma das vagas na decisão da competição. A partida foi transferida para a capital do Acre, porque em Porto Velho não há um estadio com capacidade para receber um público de 10 mil torcedores, uma das exigências no regulamento da competição.

A partida começa às 16 HS e terá o amazonense Edmar da Encarnação como árbitro. Os ingressos custam R$ 20,00.