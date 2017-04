Morre a professora Maria Cleta, mãe da ex-deputada e conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/04/2017 14:22:34

A professora Maria Cleta Nunes de Lima, mãe da conselheira do TCE, Naluh Gouveia, morreu aos 73 anos idade, na manhã deste sábado, 15, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde estava internada com problemas de saúde.

A ex-deputada estadual perdeu o pai Francisco Gouveia e o irmão Moisaniel Gouveia, os dois vítimas de Acidente Vascular Cerebral, no começo do mês de março passado.

O corpo de dona Maria Cleta está sendo velado na capela São João Batista, na Antônio da Rocha Viana.