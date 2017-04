Luverdense larga na frente na semi final da Copa Verde

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 15/04/2017 20:06:21



Jogando na Arena da Floresta, em Rio Branco, o Rondoniense perdeu a primeira partida dá semi final da Copa Verde para o Luverdense, por 2×1.

O Periquito da capital fez dois tempos distintos. No primeiro foi envolvido, deu espaços e acabou tomando dois gols que abalaram a equipe. Tanto que até os 30 minutos da etapa inicial, o ataque não havia criado nenhuma jogada de perigo contra o gol do time de Mato Grosso.

Ricardo, num belo chute de fora da área abriu o placar e Baggio, aproveitando um rápido contra ataque, ampliou para o Luverdense.

No segundo tempo, o Rondoniense mudou a postura em campo. Adiantou a marcação, diminuiu os espaços e pressionou a defesa do LEC a maior parte do tempo.

Aos 20 minutos, Pemaza recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou forte. A bola passou “tirando tinta” da trave do gol matogrossense.

O esforço foi recompensado aos 30 minutos. Depois de bola alçada na área, o goleiro deu rebote e Careca aproveitou para diminuir.

No minutos finais o Rondoniense pressionou ainda mais, contudo o Luverdense se fechou e conseguiu segurar o placar e a vitória, 2×1.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta feira, em Lucas do Rio Verde (MT).

O Luverdense, que não perde um jogo em casa desde junho do ano passado, joga com a vantagem do empate para chegar á final.