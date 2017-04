Rio Branco encara o Vasco na abertura do returno do estadual

Com seis equipes nesta fase, começa neste sábado (15), o returno do estadual de futebol. Campeão do primeiro turno e único Invicto no certame, o Rio Branco recebe o Vasco, último colocado e entre as seis equipes classificadas.

A partir acontece na Arena da Floresta , as 18 hs, com o preço do ingresso majorado para R$ 20,00.

O Estrelao terá cinco jogos para manter a invencibilidade e tentar também o título do returno o que dá ainda o troféu de campeão estadual 2017.