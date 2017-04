‘Heróis Reais’ chega para valorizar policiais e agentes de segurança

Prêmio que vai reconhecer histórias de bravura e inovação foi idealizado por Marcos do Val e tem apoio da Taurus.

O “Heróis Reais” (www.heroisreais.com.br) é uma iniciativa inédita no mercado brasileiro, por buscar valorizar policiais e agentes de segurança pública do país, premiando aqueles que se destacaram em 2016.

Idealizada pelo instrutor policial Marcos do Val com apoio da Taurus, o prêmio tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância dos profissionais de segurança que, historicamente, são criticados pelo desempenho de suas funções.

“O prêmio Heróis Reais vai gerar discussão, reflexão e reconhecimento a respeito do árduo trabalho de defesa da sociedade”, diz Marcos do Val. “Queremos contribuir para que, um dia, as pessoas aplaudam os policiais somente pelo que representam, pelo distintivo e farda que vestem.”

O “Heróis Reais” terá duas categorias: Bravura e Inovação e será dividido em cinco etapas regionais (Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste), com uma “final” Nacional. O prêmio contará com a participação do público que poderá votar nas melhores histórias submetidas pelos participantes. Os Heróis Reais serão reconhecidos em eventos de premiação nas respectivas regiões.

Uma comissão julgadora vai selecionar as três melhores histórias de cada categoria nas diferentes regiões. A partir dessa seleção, os relatos serão transformados em vídeos e publicados no hotsite oficial do prêmio, onde serão submetidos a votação popular.

O apoio da Taurus ao Heróis Reais reforça a política da empresa de fortalecer seu relacionamento agentes de segurança, os principais usuários de suas armas. Assim, o prêmio se mostrou a forma ideal de retribuir, na forma de reconhecimento, a confiança que esses profissionais depositam diariamente nos produtos Taurus.

O regulamento e os detalhes das categorias, inscrições, julgamento, votação e da premiação estão disponíveis no hotsite: www.heroisreais.com.b r

Inscrições

As inscrições serão feitas na região de atuação dos agentes de segurança pública, seguindo um cronograma de dias e horários que estarão disponíveis no link: www.heroisreais.com.br/i nscricoes

A história classificada em primeiro lugar em cada categoria em cada uma das edições regionais, estará automaticamente classificada ao Prêmio Nacional, no qual será escolhido o “Herói Real Brasileiro”.

Categorias:

Categoria Bravura

Nesta categoria, os jurados analisarão as histórias inscritas a partir dos seguintes critérios: Prática de ato incomum de coragem; Audácia no cumprimento do dever ou além deste, exteriorizada em feitos úteis às operações policiais e Resultados alcançados e exemplo dado no cumprimento do dever.

Categoria Inovação

Nesta categoria, os jurados analisarão as histórias inscritas a partir dos seguintes critérios: Adequação ao Tema; Benefícios para a Corporação/Colegas de Trabalho/Sociedade e Análise dos benefícios gerados pela ação do agente de segurança para a corporação, colegas de trabalho ou Sociedade.

Votação

As votações de cada etapa regional e da etapa final serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico do Prêmio Heróis Reais: www.heroisreais.com.br/ inscricao

Serão considerados válidos somente os votos gerados no portal oficial do prêmio, dentro do cronograma definido.