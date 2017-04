Audiência pública vai debater reforma previdenciária na vida dos professores brasileiros

Da redação ac24horas - 15/04/2017 14:14:06

O impacto da reforma da Previdência Social na aposentadoria dos professores motivou audiência pública na Câmara dos Deputados no dia 27 de abril. O deputado Leo de Brito que afirma que a reforma pode estimular a evasão escolar porque exige mais tempo de contribuição dos trabalhadores.

Na opinião do deputado as regras atuais devem ser mantidas: “É uma situação muito ruim para os professores da educação básica, que são mal remunerados, que estão em um ambiente de trabalho muitas vezes insalubre, e lidam com crianças e adolescentes e os conflitos que existem na escola”.

“Sem falar na regra de transição que foi proposta, que na verdade não é transição. Pode ter situações em que pessoas da mesma idade; algumas se aposentem com mais três anos de trabalho e outras terão que passar 20 anos com as atuais regras de transição”, acrescentou o deputado.