Rio Branco tem o terceiro maior território entre as capitais

Da redação ac24horas - 14/04/2017 08:11:32

Um ranking criado pela plataforma Deepask (www.deepask.com) especializada em estatísticas, mostra que Rio Branco é a terceira maior capital em área territorial no Brasil, com 8.835,54 quilômetros quadrados nessas condições. A capital do Acre perde para Porto Velho, com 34.096,39 km2 e para Porto Velho, com 11.401,09 km2.

Rio Branco é a terceira nesse ranking desde 1999, quando sua área ocupada era de 9.222,58 km2. O território está diminuindo mas o município permanece no topo do ranking há quase duas décadas.

Para levantamento da área em quilômetros quadrados de cada capital, o Deepask utilizou o cadastro nacional de municípios disponibilizado pelo DataSus, que contém informações dos municípios brasileiros criados até 1 de janeiro de 2013.

O mesmo cadastro foi utilizado para identificação das capitais que fazem parte da Amazônia Legal e daquelas que fazem parte da faixa de fronteira, conforme o IBGE.

O ranking das capitais segundo a área ocupada permite identificar as capitais que estão localizadas dentro da Amazônia Legal.