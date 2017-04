Prefeituras decretam luto por morte de João Tota

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 14/04/2017 11:42:46 Corresponde no Vale do Juruá

As prefeituras de Cruzeiro do Sul (AC) e de Mãe D’água, na Paraíba, decretaram luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado federal João Tota, que morreu na quarta-feira, 12, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Tota nasceu em Teixeira (PB), mudando-se para o Acre em 1968.

Francisco Cirino da Silva, prefeito de Mãe D’água, justificou o decreto pela prestação de “relevantes serviços” ao município e pela “grande amizade e respeito” que Tota gozava entre os moradores da cidade.

Já o prefeito cruzeirense Ilderlei Cordeiro, e o vice, Zequinha Lima, basearam o luto oficial na escolha de Tota por Cruzeiro do Sul como local “para morar e amar, dedicando sua vida ao crescimento cultural, social e econômico desta cidade”.

O corpo de Tota deverá chegar a Cruzeiro do Sul no começo da madrugada deste sábado, 15.