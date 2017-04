Mais de 30 mil fiéis católicos participam da Procissão do Cristo Morto pelas ruas de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/04/2017 18:34:53

Pelo menos 30 mil fiéis saíram às ruas de Rio Branco no final da tarde desta sexta-feira, 14, na Procissão do Cristo Morto, um dos mais importantes atos religiosos da igreja católica no mundo.

A caminhada começou às 17h. Os fieis foram conduzidos pelo líder da igreja católica no Acre, bispo Dom Joaquin Pertíñez.

Idosos de todas as comunidades católicas da capital caminharam por duas horas orando e louvando a Deus com velas nas mãos pela rua Coronel Alexandrino, parte da avenida Nações Unidas e avenida Getúlio Vargas até o Palácio Rio Branco, lugar em que os cristãos se reuniram para assistir a encenação da Paixão de Cristo.

A Procissão do Cristo Morto ocorre exatamente na Sexta-feira da Paixão, dia em que, segundo a tradição cristã e a Bíblia Sagrada, Jesus morreu crucificado no Monte Calvário (Gólgota), em Jerusalém.

A missa teve transmissão ao vivo pela Rádio Difusora Acreana.