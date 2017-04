Homem invade Pronto Socorro armado para matar funcionário

João Renato Jácome - 14/04/2017 09:23:00

A polícia prendeu o trabalhador Francisco de Oliveira da Silva, de 31 anos. Ele invadiu o Pronto Socorro de Cruzeiro do Sul e ameaçou matar um funcionário da unidade de saúde. O suspeito estava armado com uma faca e acabou contido por um policial federal que estava dentro do hospital público.

Segundo informou a Direção do Pronto Socorro, Francisco sofre com problemas mentais e inclusive é acompanhado pelo Capes da cidade há cerca de três anos. Não há, contudo, nenhuma informação sobre os motivos que levaram o homem a tentar contra a vida do servidor público.

A caminho da delegacia, após ser preso, o Francisco continuou ameaçando o agente federal que o prendeu. A dona de casa Maria José Salviano estava na unidade no momento do caso, ela disse que viveu momentos de tensão no Pronto Socorro nesta madrugada. Ela exige mais segurança no local.

“Todo mundo ficou correndo, e ele muito doidão. Ele disse que foi atrás de uma consulta a tarde e ninguém tinha atendido ele, por isso ele estava voltando”, contou. O caso foi registrado na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.