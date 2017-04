Crescimento do setor de serviços mostra força da “economia do contracheque” no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 14/04/2017 08:16:13

O Acre registrou o terceiro maior crescimento no setor de serviços entre janeiro e fevereiro deste ano, de acordo com pesquisa do IBGE, com 2,5% de incremento em relação ao fim do ano passado. Rondônia foi o setor mias avançou: 8,5% de aumento, e Mato Grosso, com 8,5%, esteve em segundo lugar no período analisado.

Quando se compara fevereiro de 2017 com fevereiro de 2016, o Acre também esteve entre os que mais cresceram em doze meses: 0,5%¨. Apesar de pouco, o resultado mostra a força da “economia do contracheque” em meio à grande crise que assola o País, pois o governo é o principal demandante de serviços no Acre.

Já as maiores quedas ocorreram no Ceará, com -9,8%, Espírito Santo, com -5,3%, e Pernambuco (-5,2%). Mas quando a comparação é com fevereiro de 2016, na série sem ajustes, Piauí (10%), Mato Grosso (3%) e Acre (0,5%) registraram as maiores altas, enquanto as maiores quedas foram em Tocantins (25,2%), Amapá (18,9%) e Rondônia (18%).