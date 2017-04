Com status de internacional, aeroporto de czs recebeu último voo estrangeiro há mais de 3 anos

Da redação ac24horas - 14/04/2017 08:01:22

Apesar do status de internacional, o aeroporto de Cruzeiro do Sul não vê um pouso ou decolagem de voo internacional há mais de três anos. Este é o resultado de um levantamento realizado pelo ac24horas.com com base nos boletins da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O Anuário Estatístico Operacional de 2015 – o mais atualizado –põe o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul na 46ª posição em fluxo de embarque e desembarque com mais de 80 mil passageiros chegando ou partindo naquele ano. Esse desempenho representou um aumento de mais de 5.000 passageiros em embarque/desembarque em comparação a 2014 –ano em que foram registrados 64 passageiros de voos internacionais em Cruzeiro do Sul.

No item fluxo de passageiros, ganhou, em 2015, de outros 13 aeródromos espalhados pelo País.

O aeroporto de Rio Branco perdeu há quatro anos o status de aeroporto internacional e não conseguiu recuperá-lo mais.