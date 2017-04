Católicos de Cruzeiro do Sul participam da Via Sacra

Da redação ac24horas - 14/04/2017 15:41:52

Centenas de cruzeirenses católicos foram às ruas, nesta sexta-feira, dia 14, durante a tradicional Via Sacra, realizada pela Igreja Católica na cidade. Como sempre, a saída ocorreu em frente à Paróquia Nossa Senhora da Glória.

No percurso, com cerca de 2km, os católicos seguiram pela Avenida Copacabana, até a chegarem no templo da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. As informações são do site Juruá Online.

Em cada estação da via, a procissão parava, e ali era lembrado os passos realizados por Jesus, retratando todo o sofrimento até a cruz.

A programação da semana santa da igreja católica continua até domingo, quando é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo, no domingo de Páscoa.