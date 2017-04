Caciques acreanos realizam retiro da Semana Santa em aldeia serrana do Estado do Rio de Janeiro

Da redação ac24horas - 14/04/2017 15:16:03

Caciques kaxinawá iniciam às 16h desta sexta-feira, 14, o Retiro Huni Kuin da Semana Santa, que vai até o próximo dia 16, domingo, na aldeia Akasha, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O ponto alto é a cerimônia do Nixi Pae com uso da ayahuasca.

Os caciques que vão conduzir os rituais são: Txana Banê é precursor na realização de cerimonias tradicionais de Nixi Pae fora das aldeias e fundador do grupo de Guardiões Huni Kuin do Rio de Janeiro. Txana é filho do cacique Siã; Txaná Ikakuru é um jovem líder espiritual da Aldeia Boa Vista, Terra Indígena Kaxinawá do Alto Rio Jordão.

Neto de Romão Sales (guardião de cantos da cerimônia do Nixi Pae) e do Mukaya Ikakuru, é fundador da escola Yube Nawa Aibu, em sua aldeia, feita para estudos de cantorias, medicinas da floresta e dietas espirituais; e Isarewe Huni Kuin, liderança espiritual na aldeia Reino da Estrela, Alto Rio Jordão. Iniciou seus estudos com seu pai Arthur Sales Txuã, importante txaná, cantador e conhecedor Huni Kuin, aprofundado em vários ritos e festas tradicionais do povo.