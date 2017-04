Balsa ancorada na quarta ponte, em Rio Branco afunda e missionário evangélico fica desabrigado

Uma balsa medindo 14 metros de comprimento e 4 metros de largura, afundou embaixo da 4ª ponte em Rio Branco na noite da última quarta feira. A embarcação é de propriedade do missionário Amâncio Jorge da Silva, de 57 anos, que residia na embarcação e ficou desalojado depois do ocorrido.

Na manhã desta sexta feira (14), Amâncio disse que o naufrágio ocorreu devido a subida repentina do nível do rio Acre.

” No final do mês passado o rio tava la embaixo e a balsa ficou fora da água, mas começou a subir e deixou a embarcação meio atravessada. Eu temia por isso mas estava aguardando subir mais pra colocar ela em definitivo na água. Na durante a madrugada a água subiu rápido e virou ela causando um prejuízo que ainda não calculei. Além disso fiquei desalojado porque eu morava nela”, contou Amâncio.

Os pertences que conseguiu salvar, Amâncio colocou na margem do rio embaixo da ponte, onde tem se abrigado desde o naufrágio. Ele disse que um dia depois do fato uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas apenas fez uma vistoria e foi embora sem prestar auxílio.

Informado da situação pela reportagem, o coordenador da Defesa Civil do Acre, coronel Bombeiro Militar Carlos Batista, disse que ainda hoje iria enviar uma equipe para averiguar em detalhes a situação da embarcação e analisar qual medida pode ser adotada para retirar a embarcação da água.