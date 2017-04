Árbitro da série A participa de evento da ANAF em Rio Branco

Jairo Barbosa - 14/04/2017 15:18:41

O baiano Arilson Bispo da Anunciação, um dos expoentes da arbitragem brasileira, é um dos participantes da 43ª reunião da Associação Nacional de Arbitragem, ANAF, que começou nesta sexta feira em Rio Branco.

Ele e outros doze representantes de Sindicatos da arbitragem nacional vão debater até o próximo domingo, os novos rumos dos “homens do apito” nas competições nacionais.

Na pauta estão temas como direito de imagem dos árbitros, previdência social, profissionalização da profissão e outros não menos importantes.

Os convidados foram recebidos em um hote da capital pelo presidente do Sindicato dos Árbitros do Acre, Gilsomar Lopes, que enalteceu a presença do presidente da Associação Nacional, Marco Antônio Martins.

Na abertura do evento, estiveram presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino Lopes, o secretário municipal de esportes, Afrânio Moura, e o representante do Acre na ANAF, João Jácome.

Bem humorado, Arilson falou da sua trajetória de 20 anos na profissão. Com a experiência de quem já atuou em 35 jogos da série A do campeonato brasileiro, ele espera uma temporada diferente do que viveu em 2016.

Em abril do ano passado, ele sofreu um grave contusão quando apitava a fina da Copa do Nordeste entre Santa Cruz x Campinense. Um problema muscular o tirou do jogo ao 14 minutos do primeiro tempo.

Foram quase doze meses de recuperação e treinamento para voltar aos gramados, o que aconteceu no último dia 5, quanto comandou a partida entre Grêmio x América Mineiro, pela 1ª Liga.

“Eu tenho uma carreira consolidada. São vinte anos atuando na arbitragem a nivel tanto na Bahia quanto a nivel nacional. Infelizmente no ano passado sofri uma lesão grave e tive que me submeter a uma cirurgia. Desde então foi muito trabalho, muito esforço e só voltei agora no inicio desse mes. Estou muito contente por esse retorno. Estou preparado para as competições que estão por vir já que vamos fazer os testes da CBF ainda esse mês”, disse ele.

Arilson tem ainda uma marca profissional a ser batida: Já apitou nove vezes um dos maiores clássicos regionais: Bahia x Vitória, o que para ele é motivo de muito orgulho.

Mas ele carrega ainda outro fato que marcou sua carreira.

Lance inusitado na série D

Em setembro de 2013, Arllson apitava a partida entre Tupi x Aparecidense, pela fase de classificação da série D.

A partida estava empatada em 2 x 2 e o resultado classificava o time goiano.

O lance mais polêmico do jogo aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Após chute de Ademilson, a bola ia entrando, no que seria o gol da classificação do Tupi, mas o massagista da Aparecidense, Romildo Fonseca da Silva, conhecido como “Esquerdinha”, invadiu o campo e tirou o gol certo do time da casa.

O lance polêmico só foi resolvido meses depois no STJD, que eliminou o time goiano, mas esse jogo ficou marcado na carreira do árbitro baiano.

” Foi um lance inusitado do qual nunca esqueci. Inclusive por caus daquele lance houve mudança na regra, e naquela ocasião eu apliquei o correto dando bola ao chão. Fui pressionado naquele momento para dar o gol, mas como se a bola não entrou? Enfim, estou feliz por conhecer o Acre e ser bem recebido como fui. Obrigado pela receptividade”, finalizou.