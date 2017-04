“Abril vermelho” eleva pressão a parlamentares e prepara greve geral dia 28 em todo o Acre

Da redação ac24horas - 14/04/2017 08:02:54

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) deflagra dia 19 de abril o movimento “abril vermelho”, série de protestos contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer que culmina com uma greve geral no dia 28 deste mês. No dia 19, data prevista para votação da reforma trabalhista em Brasília, os sindicatos do Acre ampliam a pressão sobre os oito deputados e três senadores contra as reformas.