Superintendente do Hospital das Clinicas da capital ignora suposto erro médico e mantém silêncio

João Renato Jácome - 13/04/2017 10:17:42

As denúncias que apontam suposto erro médico durante a cirurgia do paciente Joaquim Vidal, de 56 anos, ocorrida no Hospital das Clínicas (HC), em Rio Branco, estão sendo aparentemente ignoradas pela superintendente do hospital, Juliano Quinteiro. Desde a terça-feira, dia 11, o portal tenta informações sobre o caso, mas a gestora não se manifesta.

LEIA MAIS

Após denúncia do ac24horas, paciente do HC do Acre passa por cirurgia e já reconhece a família

Joaquim está internado no Hospital das Clínicas desde o dia 04 de abril, e com o quadro clínico bastante delicado, está “entre a vida e a morte”, como relatou a família do paciente. Ele possui um tumor cerebral, e desde a primeira cirurgia feita no hospital público passou a ter convulsões e febre alta. Não bastasse, começou a não discernir mais os familiares.

O silêncio de Juliana chama a atenção, já que na semana passada foi alvo de críticas na tribuna da Assembleia Legislativa (Aleac), tendo um dos deputados, inclusive, pedido a demissão da enfermeira que gerencia o maior complexo hospitalar da região da Capital acreana. Juliana também não falou nada, manteve o silêncio como resposta.

SAIBA SOBRE O CASO

Homem com tumor na cabeça está “entre a vida e a morte” no HC do Acre após suposto erro médico

Desde a manhã de terça-feira, quando o ac24horas começou a acompanhar a situação de Joaquim Vidal, a reportagem tenta contato, tanto por telefone, quanto presencialmente, mas a servidora, cujo salário é pago com dinheiro público, nunca é encontrada para explicar os motivos que levaram ao cancelamento da cirurgia de retirada do tumor cerebral do paciente, ou se o suposto erro médico será investigado pela instituição.