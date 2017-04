PRF inicia Operação Semana Santa nas BRs 317 e 364 nesta quinta, 13

Da redação ac24horas - 13/04/2017 08:45:36

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quinta-feira, 13, a Operação Semana Santa com reforço do policiamento nas rodovias federais do Acre –as BRs 317 e 364. As ações começam 00h da quinta-feira e vão até às 23h59 de domingo, 16. Durante este período, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas da corporação. A meta é manter em queda o número de acidentes e crimes nas rodovias.

A operação visa também garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, ao abuso do álcool ao volante e outras questões relacionadas à segurança pública e do trânsito.