Policia Federal do Acre apreende mais 74kg de cocaína no Rio Juruá

Da redação ac24horas - 13/04/2017 10:28:00

A Polícia Federal apreendeu 74kg de cocaína numa embarcação na Comunidade Lago do Muju, no Rio Juruá. A droga era carregada sem nenhuma camuflagem dentro de um barco. Duas pessoas foram presas. A apreensão foi realizada durante uma inspeção de rotina. Em menos de uma semana mais de 250 quilos de droga foram apreendidos na região.

“A fiscalização teve como intuito proibir o tráfico de droga como a caça ilegal. Foi uma inspeção de rotina. A segunda embarcação abordada já foi encontrada os três sacos pretos com droga. Ao retirar a lona já foi possível perceber que se tratava de cocaína e maconha, pois os tabletes já saiam do saco”, contou o delegado da PF em Cruzeiro do Sul, Fabrício Santos da Silva.

O delegado explica que apesar dos suspeitos não darem informações, a droga veio do Peru e foi mais uma negociação entre traficantes brasileiro peruanos nessa região de floresta numa fronteira pouco vigiada. A entrevista foi dada a TV Juruá, afiliada do SBT na região.

No último sábado, também no Rio Juruá, na confluência com o Rio Paraná dos Mouras, a Polícia Militar realizou uma das maiores apreensões dos últimos anos: foram 180 quilos de cocaína. Dois suspeitos estavam em uma embarcação, um deles fugiu e o outro foi morto numa troca tiros, conforme a PM. No ano somando as apreensões da Polícia Civil, mais de 300 quilos droga foram apreendidos.