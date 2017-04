Polícia desarticula quadrilha do trafico em Sena Madureira

Da redação ac24horas - 13/04/2017 06:55:38

Na tarde desta quarta-feira, 12, forças de segurança do Estado cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade de Sena Madureira, e prenderam seis pessoas com envolvimento com tráfico de drogas. As seis prisões se deram no bairro Bosque, região central da cidade, onde funcionava um lava jato que vinha sendo usado como fachada, pela quadrilha, para venda e consumo de entorpecente.

De acordo com a investigação que durou cerca de trinta dias, as seis pessoas tem envolvimento direto com a comercialização e consumo de drogas, o que levou a autoridade policial requerer junto ao poder judiciário o mandado de busca e apreensão que resultou em prisão em flagrante.

“Nós começamos a investigação há trinta dias o que nos levou a constatar que havia no local uma grande movimentação além do normal inclusive em horários não convencionais. A partir daí representamos ao poder judiciário que de pronto nos atendeu o que resultou na prisão dessas pessoas com envolvimento no mundo do crime”, disse o delegado Marcos Franck.

Em posse dos acusados, os agentes encontraram solução de bateria, (produto usado para misturar a droga), droga, (cocaína) além de uma arma de fogo,(revolver calibre 38’). Segundo o delegado que preside o inquérito, todos os acusados já possuem passagem pela polícia.

Durante a ação policial foram presos: Maria Marlene da Rocha, Adonias Lima de Melo, Marcio Richarles Furtado de Souza, Jussangelo Rocha da Silva, Joisiane Rocha da Silva e Jaqui Mendonça Dos Santos.