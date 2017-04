Pastor Cláudio Duarte participa do Seminário “Família Pede Socorro”

O pastor Cláudio Duarte, um dos mais conhecidos pregadores evangélicos da atualidade, estará em Rio Branco na próxima segunda-feira, 17, participando do Seminário “A Família Pede Socorro”, que será realizado no Ginásio do Sesi.

Conhecido nacionalmente por pregações que, de uma forma engraçada, mas com verdade e embasamento cristão, renovam a fé das pessoas, Cláudio Duarte se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e, por onde passa, reúne multidões.

De acordo com o pastor Celso Costa, da Igreja Família no Altar, o Seminário “A Família Pede Socorro”, tem como objetivo a valorização e o fortalecimento das famílias.

“O pastor Cláudio Duarte é um homem ungido de Deus, que tem levado uma mensagem de amor e paz às nossas famílias. Esse Seminário é uma oportunidade para que possamos clamar o amor de Deus sobre nossas vidas e nossas famílias. Será um momento inesquecível e cheio de bênçãos”, afirmou.

Ele explicou ainda que o Seminário é para toda família, pois todos os ensinamentos que serão repassados pelo pastor Cláudio Duarte, têm como base os princípios cristãos, de uma forma engraçada para mostrar o projeto de Deus para as famílias, buscando a conscientização e a valorização da estrutura famílias.

Parte da renda do evento será para a construção do Centro de Assistência aos Casais, que funcionará como apoio para as famílias que enfrentem dificuldades e para fortalecer as relações familiares.

Os ingressos para o Seminário “A Família Pede Socorro”, estão sendo vendidos na Livraria El Shaday e na loja Pé de Ouro do Via Verde Shopping. Mais informações pelo telefone 99224-4221.