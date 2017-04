No Acre, agências da Caixa ficam abertas até as 15 horas nesta 5ª

João Renato Jácome - 13/04/2017 09:10:19

Uma boa notícia para quem possui saldo em contas inativas do FGTS: as agencias da Caixa vão ficar abertas até as 15 horas nesta quinta-feira, dia 13. O expediente foi, portanto, dilatada em duas horas. O início dos serviços começaram normalmente, às 8 horas.

A medida, segundo a instituição, atinge todas as agências da Capital, exceto a localizada no prédio da Justiça Federal. Agências do interior também ficarão mais tempo atendendo aos acreanos: Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasileia e ainda Senador Guiomard.

Na sexta-feira, dia 14, as agências da Caixa não vão funcionar, devido ao feriado da semana santa. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 726 0101, no SAC da instituição bancária.