Jovem tem perna arrancada após acidente entre carros e motos na BR-317

João Renato Jácome - 13/04/2017 10:33:30

O jovem Jonemar da Cruz, de 18 anos, teve a perna arrancada após duas motocicletas e um automóvel se chocarem na BR317, no trecho em Brasiléia e Assis Brasil. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 12. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Raimundo Chaar, onde receberam os primeiros atendimentos.

O irmão de Jonemar, Junimar da Silva, de 16 anos, estava na outra motocicleta. Ele também precisou ser socorrido e passou por avaliação médica. O rapaz também teve vários ferimentos em uma das pernas.

Segundo noticiou o site O Alto Acre, o motorista do Voyage, Daniel Assis, de 35 anos, precisou ficar no local da colisão para explicar o caso à polícia. Ele não se machucou e afirmou ser primo das duas vítimas do acidente. Segundo o taxista, os jovens seguiam em fila dupla na rodovia.

Ao avistá-los, explicou à Polícia Rodoviária Federal, o motorista pensou que fosse um carro vindo em sentido contrário, com os dois faróis ligados. Não demorou, e ele já sentiu o impacto. O motorista prestou socorro às vítimas.