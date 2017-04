Durante Operação Páscoa, fiscais do Procon do Acre visitam Ceasa e Mercado Elias Mansour, na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/04/2017 07:52:14

Iniciada na segunda-feira passada, a Operação Páscoa, ação de fiscalização do Procon/Acre durante a Semana Santa, foi realizada no Mercado Elias Mansour e na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa).

Foram visitados pelo menos 30 boxes nesses dois locais. Durante o trabalho, os fiscais orientaram os comerciantes e distribuíram cartilhas informativas sobre os direitos dos consumidores.

Sobre a venda do peixe, os fiscais orientaram os vendedores sobre a obrigatoriedade da informação de preço do quilo do pescado e ainda sobre as condições adequadas de tratamento do alimento, para garantir a qualidade do produto e evitar qualquer tipo de prejuízo à saúde do consumidor.

O diretor do Procon, Diego Rodrigues, informou que não houve autuação durante esses dias de fiscalização e acrescentou que a Operação Páscoa foi estendida aos supermercados da capital.

“O Procon ainda não fez nenhuma autuação, mas a fiscalização continuará. A gente também estendeu a ação da Semana Santa aos mercados, onde se atua muito na informalidade. Estamos fazendo um trabalho educativo junto aos comerciantes. O peixe é a grande demanda desse momento, e não deixamos a população desguarnecida”, garantiu o diretor do Procon.