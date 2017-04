Bujari realiza XIII edição da feira do peixe e da agricultura familiar

Da redação ac24horas - 13/04/2017 10:11:36

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) participou nesta quarta-feira, 12, da XIII edição da feira do peixe e da agricultura familiar, na cidade de Bujari. O evento é promovido pela prefeitura do município, em parceria, com o governo do Estado.

A feira terá a duração de três dias. O evento comercial iniciou nesta quarta e vai até sexta-feira (14). A comercialização do pescado está sendo realizada no mercado municipal do município. Nesta edição existe uma diferencia em relação as anteriores, os feirantes estão todos uniformizados, o local de trabalho é bem higienizado e foi inspecionado pela vigilância sanitária.

O prefeito do município, Romualdo Araújo (PCdoB), fala da importância desse evento comercial para os produtores da cidade. O gestor disse que há expectativa é que seja vendido entre 60 a 70 toneladas de pescado. “Temos uma expetativa de vender cerca de 70 toneladas de peixes, além de outros produtos comercializados pelos produtores. Isso, fortalece a economia do município, bem como auxilia os produtores”. Romualdo enfatizou ainda, a qualidade do pescado e o preço acessível. “ Quando decidimos organizar a feira cobrei dos produtores peixe de qualidade e, que o preço fosse acessível a toda a população local. Por isso, o preço do tambaqui varia de oito a dez reais o quilo”.

O deputado Jenilson Leite, correligionário do gestor, ressaltou que a feira do peixe de Bujari é um evento de grande importância no calendário do comércio acreano. Destacando que o município é um dos maiores produtores de pescado do Acre. “ Parabenizo o prefeito Romualdo pela organização do evento, está tudo bem organizado desde a higienização do espaço a qualidade do peixe. É um evento de suma importância pelo que representa essa venda para o produtor de pescado, e para o consumidor sendo que estamos próximos do feriado da semana santa. Tenho certeza que o evento vai superar todas as expectativas de vendas”, disse o parlamentar.

A produtora de hortaliça, Simone Araújo, moradora do ramal do Buriti – PA, ressaltou que a feira é um momento importante para quem vive da venda de hortaliças. “ Para nós que tiramos nosso sustento da venda de hortaliças a feira é momento importante, porque triplicamos as vendas, e isso nos auxilia bastante”. No tocante a organização do evento, a produtora parabenizou os organizadores pelo novo espaço. “ Quero parabenizar os organizadores por este novo espaço. Nas edições anteriores vendíamos na rua, hoje temos um local adequado”.

A XIII edição da feira do peixe de Bujari conta com o apoio da Caixa Econômica, do Sebrae, entre outros parceiros.