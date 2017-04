“Vai ter guerra santa sim”, dispara Jairo Carvalho contra Heitor Jr.

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 12/04/2017 12:10:28

“Este projeto que extingue os feriados do dias do evangélico e dia do católico é uma palhaçada que estão querendo fazer com os evangélicos e os católicos do Estado”, disse o deputado Jairo Carvalho (PSD), ao declarar que “vai ter guerra santa sim”, caso a proposta de extinção de autoria do deputado Heitor Junior (PDT) seja aprovada em votação no plenário da Assembleia Legislativa.

“Nós não aceitamos acabar com o ferido do evangélico. Isso é um retrocesso para os evangélicos, uma vergonha. Criar um projeto de lei para extinguir o feriado nesta casa é absurdo e eu não vou aceitar. Não adianta, nós evangélicos não concordamos com esse desrespeito. É brincadeira, domingo já é feriado mundialmente, nós não queremos comemorar no domingo”, diz Carvalho.

Para Jairo Carvalho, a bancada evangélica não pode votar pela extinção do feriado. “Ela tem que se manifestar contra esse absurdo. Essa semana se comemora a Semana Santa, e o dia do evangélico como fica? Nada contra os meus irmãos católicos, mas nós queremos o nosso dia. Peço que o deputado Heitor Retire esse projeto de pauta isso é uma falta de respeito”.

O deputado disse que vai espalhar no Acre todo o nome de quem votou para acabar com o feriado do dia do Evangélico. “É um retrocesso para os evangélicos. É uma vergonha. Me reunir com 130 líderes que nos apoiam. Nós queremos nosso feriado do dia do evangélico. Retire o projeto de pauta, deputado Heitor. Eu vou espalhar nos quatro cantos do Estado que estão tirando nossa conquista”, finaliza Jairo Carvalho.