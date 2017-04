PSD do AC realiza encontro para anunciar pré candidatura de presidente do Banco da Amazônia

Jairo Barbosa - 12/04/2017 09:09:23

No próximo sábado, no racho Boi Cagão, o PSD realiza o III Encontro Estadual onde iniciar o planejamento para as eleições de 2018. O presidente do partido no Acre, senador Sérgio Petecão, disse que são esperados aproximadamente mil participantes entre filiados, políticos com mandatos e convidados.

O senador informou que no evento será ratificada sua pré candidatura á reeleição e iniciado planejamento para a montagem das chapas para as disputas estadual e federal, com destaque para a apresentação do presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, que vai colocar o nome á disposição do partido para concorrer a uma vaga na Câmara Federal.

¨ Vem gente de Taumaturgo a Assis Brasil. Vamos ouvir a militância, os vereadores, prefeitos, vices e toda e qualquer pessoa que possa colaborar com o nosso projeto. Esse encontro é fundamental para nosso fortalecimento¨, observou Petecão.