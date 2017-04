Prefeitura de Rio Branco informa o que funciona neste feriadão

Da redação ac24horas - 12/04/2017 14:16:23

Os órgãos e secretarias da Prefeitura de Rio Branco tem expediente diferenciado no feriado da Semana Santa. As cinco Unidades de Referências em Saúde Primária (URAPs) de Rio Branco – Roney Meireles, São Francisco, Claudia Vitorino, Hidalgo de Lima e Rosângela Pimentel – estarão funcionando nesta quinta, 13, até às 13 horas. No sábado, 15, não haverá expediente nas unidades de saúde do município.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) mantém equipes de plantão para atuar no ordenamento do trânsito no feriado, sobretudo para acompanhamento da procissão na Sexta-feira Santa. A Defesa Civil também trabalha em regime de plantão monitorando as chuvas e áreas de risco geológico na capital, e a equipe de desobstrução de bueiros da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) realizará serviços onde houver necessidade.

Os Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs) na OCA, Estação Experimental, Rodoviária Internacional e Baixada da Sobral somente terão atendimento normal na próxima segunda-feira, 17 de abril. No entanto, a grande parte da estrutura da Prefeitura estará atuando na Feira do Peixe da Semana Santa que acontece na Central de Abastecimento (CEASA), nos mercados do Bosque, Elias Mansour, da Estação Experimental, da Seis de Agosto, Cidade do Povo, Peixeiros da Avenida Amadeo Barbosa e nas comunidades do Panorama e Quixadá, além de outros pontos.