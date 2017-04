Governo poderá ser obrigado a aplicar provas de concursos em municípios isolados do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 12/04/2017 11:36:49

Um projeto de lei que tem como objetivo obrigar o governo do Acre a aplicar provas de concursos públicos em municípios isolados que apresentarem uma quantidade mínima de 30 inscritos foi aprovado na manhã desta quarta-feira (12) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A iniciativa é do deputado Nelson Sales (PV), que justifica o projeto com a falta de condições dos candidatos pagarem passagens áreas ou fluviais para se deslocarem de suas cidades a Rio Branco para fazer as provas de concursos promovidas principalmente pelo governo do Estado.

“O que ocorre é que os moradores dos ,municípios isolados estão se inscrevendo, mas para realizarem as provas na capital os candidatos precisam pagar R$ 300 de vinda e R$ 300 de volta de passagem aérea ou vir de barco com quatro dias de viagem para chegar ao município de Manoel Urbano”, destaca Sales.

O projeto de lei define que a partir do momento que os municípios isolados tiverem a quantidade de 30 inscrito, o Estado tenha a obrigação de aplicar a prova nestes municípios, já que dispõe de estrutura nos 22 municípios do Estado e poderá deslocar servidores da capital apara acompanhar os certames.

“Por mais que tenha que descolar servidor servidores, o Estado estará cumprindo um importante papel. Este projeto vai beneficiar centenas de pessoas. O PL vai beneficiar a juventude que está fora do mercado de trabalho e poderá ingressar através de concurso público”, finaliza Nelson Sales.