Ney Amorim abre sessão homenageando o ex-deputado Tota

Da redação ac24horas - 12/04/2017 11:41:20

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim (PT) abriu a sessão ordinária homenageando o ex-deputado federal João Tota, que morreu na manhã desta quarta-feira (12), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“O Estado perde um dos políticos que contribuiu grandemente para o crescimento do Estado e colocou o Vale do Juruá em um lugar de destaque no contexto econômico do Acre. Esta Casa expressa o mais profundo pesar aos familiares”, disse Amorim

Os deputados estaduais Nicolau Júnior (PP) e Luiz Gonzaga também prestaram homenagem a João Tota. “Cruzeiro do Sul está de luto. Perdemos um político de atitude. Acompanhei o trabalho político de Tota dentro do PP e sei de sua contribuição para o nosso Acre”, diz Nicolau.

Segundo Luiz Gonzaga, “o ex-deputado João Tota chegou ainda muito jovem ao município de Cruzeiro do Sul. Foi ali para prestar serviço. Teve a oportunidade de ser prefeito e deputado federal por quatro mandatos, entrando para história política do Vale do Juruá”, destaca.

O deputado ressalta que foi Tota quem estimulou a pecuária no Juruá.

“Lembro que na época eu era criança, era muito difícil para comprar carne naquela cidade. Precisávamos acordar de madrugara e entrara numa fila onde se colocava um cesta e uma corda para conseguir comprar um pedaço de carne”.

Luiz Gonzaga afirma que “foi João Tota que passou não só a incentivar, mas também criar bovinos para abastecer aquela cidade. Foi graças a ele que os moradores passaram ater oportunidade de comprar carne com regularidade, sem ser preciso entrar em fila”.

Ele afirma ainda que “foi Tota também quem iniciou a pavimentação das ruas de Cruzeiro do Sul. Seu trabalho ajudou tanto a nossa cidade que ele conseguiu se eleger por quatro mandatos como deputado federal e sua esposa também foi deputada estadual por conta do trabalho que ele fez naquela cidade”, finaliza Gonzaga.