“Na politica tínhamos um ideal comum que era o bem-estar do nosso povo”, diz Vagner Sales, sobre Tota

Da redação ac24horas - 12/04/2017 20:29:17

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB) divulgou uma nota de solidariedade aos familiares do ex-deputado João Tota, que morreu nesta quarta-feira (12), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Sales afirma que Tota foi seu adversário por longos anos, mas a relação foi marcada por respeito e consideração.

“Foram grandes as nossas lutas, foram grandes os nossos embates. Na politica, tínhamos um ideal comum que era o bem-estar do nosso povo e da nossa querida cidade. Lutamos por um bom tempo em lados opostos, o respeito e consideração sempre norteou a nossa vida pública”, destaca Vagner Sales.

O peemedebista afirma que ele e Tota trabalharam para promover o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, “cada um de nós no seu tempo, soubemos escolher e fazer o melhor por nossa terra. Reconheço na pessoa João Tota um exemplo de gestor. Por muitas vezes conversamos e trocamos ideias, quando estive à frente da prefeitura”.

Vagner Sales afirma que foi um aprendizado a conivência com João Tota. “Hoje, quero externar os mais sinceros pêsames à família ilutada e que Deus possa na sua infinita misericórdia recebe-lo na sua eterna morada e que possa confortar a todos os familiares em especial os seus três filhos e a minha amiga Maria Das Vitórias Medeiros”, finaliza.